Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus in Hamm-Rhynern, Bargeld gestohlen

Hamm (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Unnaer Straße in Hamm-Rhynern war das Ziel von unbekannten Einbrechern. Die Täter drangen am Sonntag, 13. Oktober zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr über ein Fenster in das Haus ein. Die Bewohner des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt abwesend. Die Täter durchwühlten Zimmer und Schränke. Es wurde Bargeld sowie eine Wertkassette erbeutet, die Täter entkamen unerkannt. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

