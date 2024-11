POL-OG: Appenweier - Einbruch

Baden-Baden (ots) - Ein Fahrzeugbrand zwischen den Anschlussstellen Bühl und Baden-Baden hat am Sonntagnachmittag zu einer zeitweisen Komplettsperrung der Fahrspuren in Richtung Karlsruhe geführt. Kurz vor 16 Uhr bemerkte ein Dacia-Fahrer währen der Fahrt Qualm aus seinem Motorraum emporsteigen. Er hielt auf dem Standstreifen an und konnte zusammen mit einem weiteren Insassen unverletzt aus seinem Wagen aussteigen. ...

