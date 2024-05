LPI-J: Turnhalle beschädigt

Jena (ots) - Wie am Mittwochvormittag bekannt wurde, waren unbekannte Langfinger auf einem Baustellengelände auf dem Inselplatz zugange. Der oder die Unbekannten betraten das umfriedete Gelände und eigneten sich mehrere Meter Kupferkabel widerrechtlich an. Der Wert der Beute wird auf mindestens 15.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

