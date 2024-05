LPI-J: Kabelklau von Baustelle

Jena (ots) - Ein Zeuge sprach am Mittwochabend eine männliche Person an, da diese Kabel und Elektroartikel in einen Pkw lud. Die Gegenstände stammen von einer Baustelle in der Anna-Siemsen-Straße und wurden zur ordnungsgemäßen Entsorgung vor dem Haus gelagert. Insgesamt wollte sich der 44-jährige Täter ca. 75 kg der Ware aneignen und muss sich nunmehr strafrechtlich verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 ...

