POL-OG: Hausach - Mit Pfefferspray attackiert? Gibt es Zeugen?

Hausach (ots)

Bei einem arrangierten Treffen sollen zwei 18 und 19 Jahre alte Männer am Sonntagabend im Bereich einer Unterführung in der Dammstraße von zwei noch Unbekannten mit Pfefferspray attackiert worden sein. Laut den Schilderungen der Heranwachsenden hätten ihnen die beiden Angreifer Bargeld sowie einen E-Scooter abgenommen. Die Hintergründe des sich gegen 20 Uhr zugetragenen Vorfalls sind bisweilen unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen des Aufeinandertreffens setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung.

