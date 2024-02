Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Feldstart der Dunkelfeldbefragung "Sicherheit und Kriminalität in Deutschland 2024" (SKiD 2024)

Wiesbaden (ots)

Bundesweite Dunkelfeldbefragung geht mit umfassender hessischer Beteiligung in die zweite Runde

Ab heute werden 6.000 Hessinnen und Hessen, die per Zufall ausgewählt wurden, angeschrieben und über die Befragung "Sicherheit und Kriminalität in Deutschland 2024" informiert. Der Versand der offiziellen Einladung und Fragebögen erfolgt anschließend im März.

SKiD ist eine wiederkehrende Bevölkerungsumfrage des Bundeskriminalamtes und der Polizeien der Länder. Durchgeführt wird die Studie in Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut infas. In Hessen wird die Umsetzung zudem durch die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wissenschaftlich begleitet. Erstmals finden neben den deutschlandweit einheitlichen Fragen zu Kriminalität, Opferwerdung und Sicherheitsempfinden auch hessenspezifische Fragen Eingang in die Untersuchung. Hierbei wird die Wahrnehmung von Videoschutzanlagen und die Wahrnehmung von und die Furcht vor Extremismus abgefragt.

Das LKA Hessen bittet alle hessischen Bürgerinnen und Bürgern, die ein Anschreiben erhalten haben, sich an der Befragung zu beteiligen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen mitzuteilen. Denn nur so sind wir in der Lage, unsere polizeiliche Präventionsoffensive "Gemeinsam Sicher in Hessen" hinsichtlich Ihrer Bedarfe zu überprüfen, weiterzuentwickeln und die hessischen Präventionsangebote so wahrnehmbar und wirksamer zu gestalten. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Dunkelfeldforschung in Deutschland und insbesondere in Hessen.

Unter https://k.polizei.hessen.de/23762505 finden Sie weiterführende Informationen zur Studie, einen Flyer zum Ausdrucken, Kontaktmöglichkeiten für Ihre Fragen und vieles mehr.

Original-Content von: Hessisches Landeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell