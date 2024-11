Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim, K3758 - Auf Gegenfahrspur geraten und geflüchtet, Zeugen gesucht

Hügelsheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach einer mutmaßlichen Unfallflucht in der Nacht auf Montag auf der Suche nach einem Unfallbeteiligten. Laut der Schilderung eines 31 Jahre alten Mercedes-Fahrer sei ihm gegen 2:30 Uhr auf der K3758, in einer S-Kurve zwischen Hügelsheim und Rastatt, ein bislang unbekannter weißer Transporter entgegengekommen. Der ebenfalls unbekannte Fahrer des Transporters sei hierbei auf die Fahrspur des Mercedes-Lenkers geraten, sodass der 31-Jährige ausweichen musste und in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe. Anschließend sei er gegen dortige Leitplanken geprallt, wodurch an seinem Mercedes ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden sei. Der Schaden an den Leitplanken beziffern die Ermittler auf etwa 5.000 Euro. Hinweise zu dem geflüchteten weißen Transporter nehmen die Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer: 07222 761-0 entgegen.

