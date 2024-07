Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer - #polsiwi

57250 Netphen, K27 zwischen Herzhausen - Unglinghausen (ots)

Am Samstagmittag, 27.07.2024 gegen 11:45 Uhr, befuhr einer Gruppe von drei Motorradfahrern die K27 von Herzhausen her kommend in Richtung Unglinghausen. Auf gerader Strecke und mit mäßiger Geschwindigkeit fahrend kommt ein 61-jähriger Kradfahrer der Gruppe nach links von der schmalen Straße ab und stürzt in den dortigen Straßengraben. Er verletzt sich dabei schwer und wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell