Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Junger Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Bad Berleburg sucht nach einem jungen Radfahrer, der am Mittwochnachmittag (24.07.2024) nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 55-jähriger PKW-Fahrer auf der Straße "In der Aue" unterwegs. An einer Kreuzung wollte er in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er einen jungen Radfahrer, der den Gehweg befuhr. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Anschließend stand er auf, ließ das Fahrrad auf dem Gehweg liegen und flüchtete.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den jungen Radfahrer, sich unter der 02751/909-0 zu melden.

