Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zivilstreife stoppt 25-jährigen Raser - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am gestrigen Donnerstag (25. Juli) ist ein Klein-Lkw ins Visier einer Zivilstreife der Polizeiwache Siegen geraten. Das zivile Einsatzfahrzeug war gegen 07:50 Uhr in Eiserfeld auf der Eiserfelder Straße (Höhe Einmündung Schiefer Weg) in Fahrtrichtung Siegen unterwegs. Ursprünglich wollten die Ordnungshüter nach rechts in die Straße Schiefer Weg abbiegen. Aus diesem Grund hatte man die Geschwindigkeit reduziert. Dabei bemerkten die Beamten einen Klein-Lkw, der sich mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte. Nur durch eine eigene Beschleunigung und einem Ausweichmanöver konnte man einer Kollision mit dem Peugeot Boxer entgehen. Der 3,5-Tonner setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Die Zivilstreife nahm die Nachfahrt auf. An dem folgenden Kreisverkehr (HTS-Anschluss Eiserfeld) wäre der Peugeot trotz Gefahrenbremsung beinahe auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw aufgefahren. Anschließend fuhr der Lkw auf die HTS auf. Hierbei beschleunigte er abermals stark und überfuhr Sperrflächen, um direkt auf die linke Fahrspur zu gelangen. Dort drängelte er sich in eine Fahrzeuglücke zwischen zwei Pkw hinein. In der Folge unterschritt er immer wieder massiv den Abstand auf die vor ihm fahrenden Fahrzeuge und nötigte diese zum Fahrstreifenwechsel. Dabei beschleunigte er zum Teil auf weit über 100 Stundenkilometer. An der Anschlussstelle zur Siegerlandrampe / Innenstadt verließ der Peugeot die HTS. Hierbei wechselte er abermals rücksichtslos über die komplette Fahrbahn die Fahrspuren. Im Bereich der Siegerlandhalle musste der Lkw verkehrsbedingt anhalten und die Zivilstreife konnte aufschließen und das Fahrzeug anschließend stoppen. Bevor die Beamten an den 3,5-Tonner herantreten konnten, sahen sie, wie der Fahrer schnell vom Fahrersitz auf den mittleren Beifahrerplatz wechselte. Ganz rechts saß zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Mann. Die Beamten sprachen den Fahrer an, dieser bestritt aber gefahren zu sein. Im weiteren Verlauf verwickelte sich der 25-Jährige in Widersprüche. Als die beiden Personen dann außerhalb des Fahrzeuges genauer kontrolliert werden sollten, versuchte der ebenfalls 25-jährige Beifahrer plötzlich zu Fuß zu flüchten. Durch zwischenzeitlich hinzugerufene Verstärkungskräfte konnte die Flucht schnell beendet werden. Wie sich bei der weiteren Überprüfung herausstellte, bestand zunächst der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Der 25-jährige Beifahrer wurde daher vorläufig festgenommen, um den genauen Aufenthaltsstatus zu überprüfen. Die Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige Asyl beantragen möchte. Er wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Aufnahmezentrum für Asylbewerber zugeführt.

Bei der weiteren Kontrolle des 25-jährigen Fahrers stellten die Einsatzkräfte fest, dass er alkoholisiert war. Zudem lagen Verdachtsmomente vor, dass er zudem unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ermittlungen ergaben, dass er bereits in der Vergangenheit als Verdächtiger bei illegalen Kfz-Rennen in Erscheinung getreten ist. Die Polizeibeamten nahmen den Fahrer ebenfalls mit auf die Wache. Hier wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Den 25-jährigen Fahrer erwarten nun Strafanzeigen wegen Illegalen Kfz-Rennen, Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Die Zivilstreife konnte während der Fahrt mindestens drei Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer beobachten. Bislang sind diese oder mögliche weitere Geschädigte aber namentlich der Polizei noch nicht bekannt.

Daher bitten die Ermittler, dass sich Geschädigte sowie weitere Zeugen des Vorfalls unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 melden sollen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell