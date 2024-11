POL-OG: Baden-Baden, Oos - In Sportheim eingebrochen, Hinweise erbeten

Friesenheim (ots) - Aus bisher unbekannten Gründen geriet am Montagmorgen ein Pkw in einer Lagerhalle im Bereich des Bahnhofes Friesenheim in Brand. Gegen 9:50 Uhr wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt, dass im Industriegebiet in der Nähe des Bahnhofes dichter schwarzer Rauch sichtbar sei. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung löschten die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften einen Pkw, der sich in einer Halle ...

