Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Zeugen nach Einbruch gesucht

Baden-Baden, Ebersteinburg (ots)

Nachdem zwischen vergangenem Mittwoch und Sonntag Unbekannte in ein Wohnhaus in der Zimmerhardstraße eindrangen, sind die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt auf der Suche nach Zeugen. In dem Tatzeitraum drangen die unbekannten Täter offenbar über ein Küchenfenster in das Gebäude ein und entwendeten hierbei einen Tresor, Schmuck und Uhren in noch nicht abschließend beziffertem Wert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder zum Abtransport des Tresors verwendete Fahrzeuge bemerkten, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an die Beamten der Kripo.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell