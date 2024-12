Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zwischenstopp einer Busreise mit unschönem Ausgang

Dannstadt (ots)

Am Samstag, den 30.11.2024, gegen 10:30 Uhr, bat eine Angestellte der Tank- und Raststätte Dannstadt-West, welche über die A 61 in Fahrtrichtung Speyer erreichbar ist, um polizeiliches Erscheinen nach Streitigkeiten auf dem Tankstellengelände. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim traf vor Ort einen Reisebus mit Arbeitern an, welcher auf dem Weg von Neustadt/Weinstraße in die Heimat gewesen sei. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Gemüter bereits wieder beruhigt. Grund der Streitigkeiten war folgender: Trotz der bis dato überschaubaren Fahrtstrecke hatte ein stark alkoholisierter Insasse das dringende Bedürfnis, austreten zu müssen. Während der Fahrt war dies jedoch aufgrund der geschlossenen Bus-Toilette nicht möglich, weshalb es zunächst zu verbalen Streitigkeiten kam. Noch bevor es zu einer drohenden Erleichterung im Bus kam, wurde eine Rast eingelegt und der Toilettengang außerhalb des Busses erledigt. Aufgrund des vorherigen Verhaltens des betreffenden Mitreisenden, nicht zuletzt wegen der starken Alkoholisierung, wurde ihm die Weiterfahrt im Bus durch die verantwortlichen Busfahrer verweigert. Der Störenfried reagierte daraufhin mit einem Tritt und einem Steinwurf gegen den Bus. Hierbei zerbarst eine Zierscheibe oberhalb der Bustür. Als einer der Busfahrer daraufhin den Bus verließ, wurde dieser vom besagten Passagier ins Gesicht geschlagen. Um den Busfahrer zu unterstützen, eilte ein ebenfalls stark alkoholisierter Mitfahrender zu Hilfe und schlug wiederum dem ursprünglichen Aggressor ins Gesicht. Im Ergebnis wurden zwei der Beteiligten leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. Durch die Polizeieinsatzstreife wurden Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

