Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sein Fahrzeug erstmal los...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 43-Jähriger aus Neustadt/W., welcher am 02.12.2024 um 10:15 Uhr in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Renault einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle wurde nämlich bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Amfetamin, Metamfetamin und THC stand. Diesem wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ferner war sein Fahrzeug zur Entstempelung aufgrund eines fehlenden Versicherungsschutzes ausgeschrieben. Da der Neustadter in den vergangenen Jahren bereits nun schon das vierte Mal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung trat, wurde dessen Fahrzeug sichergestellt. Nun kommt auf den Mann erneut ein Strafverfahren wegen zahlreicher Delikte, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

