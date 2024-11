POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Auffahrunfall endet im Krankenhaus

Warendorf (ots) - Am Sonntag (10.11.2024) gegen 05.55 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Warendorf Kenntnis über einen Scheunenbrand im Bereich Voßhaar in Westbevern-Vadrup. Dort war eine Scheune auf einer Hofstelle in Brand geraten. Vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Trocknungsgerät für den dort gelagerten Mais war es zur Brandentstehung gekommen. Ein Übergreifen auf ein benachbartes Gebäude ...

