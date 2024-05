POL-MA: Mannheim: Autofahrer erschrickt und beschädigt drei geparkte Autos

Mannheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 18 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Wohnhaus in der Tilsiter Straße und entwendeten diverse Badarmaturen und Wasseranschlüsse. Zudem drehten sie den Hauptwasserhahn einer Wohnung im 1. Obergeschoss auf, so, dass durch die fehlenden Wasseranschlüsse das Wasser unkontrolliert aus dem Rohr lief. ...

