Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter Person verursacht und zum Fußballspiel geflohen

Speyer (ots)

In der Dudenhofer Straße kam es am 15.11.2023 gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Ein 23-jährige Mann fuhr mit seinem grau/silbernen Mercedes einer verkehrsbedingt wartenden 23-jährigen Autofahrerin auf. Anschließend wendete der junge Mann seinen PKW in einem Baustellenbereich und entfernte sich beschleunigt in Richtung Innenstadt. Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst vor Ort aufgrund von Nackenschmerzen behandelt. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Eine aufmerksame 63-jährige Unfallzeugin konnte ein Teilkennzeichen des geflüchteten Mercedes ablesen. Aufgrund des Zusammenstoßes und von Verschmutzungen entstand am Fahrzeug der 23-Jährigen ein Teilabdruck des Kennzeichens. Damit konnte das unfallverursachende Fahrzeug aus der Südpfalz ermittelt werden. Schließlich wurde der 23-jährige Fahrzeugführer nach Unterstützung der Polizei Landau und Germersheim ermittelt und fußballspielend auf einer Sportanlage im Landkreis Germersheim angetroffen. Auf dem dortigen Parkplatz befand sich der unfallbeteiligte Mercedes mit korrespondierenden Schäden. Beim Erblicken der Polizisten am Sportplatz ließ sich der Mann von dem Spiel auswechseln und bestätigte der Fahrer des Mercedes zum Unfallzeitpunkt gewesen zu sein. Ihn erwarten Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Wert.

