Zeugen gesucht

Am 09.11.2024, um 00:45 Uhr, wurde der Feuerwehr Ahlen durch eine Zeugin ein brennender Pkw im Industriegebiet Am Vatheuershof in Ahlen gemeldet. Im Bereich eines Wendehammers der Straße Am Vatheuershof wurden durch die Feuerwehr Ahlen ein brennender Pkw Audi festgestellt und gelöscht. Dieser brannte fast vollständig aus. Ein danebenstehender Pkw VW wurde durch den Brand des Pkw Audi ebenfalls beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich um Brandstiftung. Es wurde versucht beide Fahrzeuge absichtlich in Brand zu setzen, wobei dies aus bisher unbekannter Ursache bei dem Pkw VW fehlschlug. Bisher liegen keine Hinweise auf den oder die Tathandelnden vor. Wer kann Hinweise auf den oder die möglichen Tathandelnden geben? Wer hat etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter der Rufnummer 02382 / 965-0 oder per E-Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

