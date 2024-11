POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 15-jähriger Neubeckumer am Donnerstagmorgen (07.11.2024, 07.50 Uhr) in Beckum-Neubeckum schwer verletzt worden. Ein 63-jähriger Warendorfer war in seinem Auto dabei, die Kreuzung Ennigerstraße/Ennigerloher Straße/Harbergstraße zu überqueren, als er mit dem Mopedfahrer zusammenstieß. Dieser ...

mehr