Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus in Bleicherode

Nordhausen (ots)

Zu Recht wütend waren in Bleicherode am Samstag die Besitzer einiger Automobile.

Vom Kulturhaus in der Brückenstraße bis in die Oberstadt und quer durch das AWG-Viertel um die Karl-Liebknecht-Straße hatte es in der Nacht zum Samstag jemand auf die Reifen abgestellter Fahrzeuge abgesehen.

In der Max-Planck-Straße wurden vier Autos beschädigt und in der Lindenstraße kamen auch noch einige hinzu. Insgesamt können mit der Tat gegenwärtig elf beschädigte Kraftfahrzeuge in Verbindung gebracht werden.

Der durch die Sachbeschädigung entstandene Schaden beläuft sich gegenwärtig auf mehr als 4.000 Euro.

Wer Hinweise zum Täter geben kann, soll sich bei einer Polizeidienststelle melden.

