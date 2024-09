Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermisstenmeldung der PI Unstrut-Hainich

Mühlhausen/Thüringen (ots)

Seit Dienstag, dem 24.09.2024, wird der 28-jährige Henry C. vermisst. Henry ist ca. 180 cm groß und wiegt etwa 95 kg. Er hat kurze blonde Haare. Der Vermisste trägt wahrscheinlich dunkle Camouflage Kleidung und eine Brille.

Letztmalig wurde Henry am 24.09.2024 gegen 07:45 Uhr in Anrode OT Hollenbach gesehen. Er sollte mit einem Fahrdienst nach Mühlhausen fahren, kam an der Zielanschrift jedoch nicht an. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Henry in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Henry C. machen? Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Hinweise zu möglichen Aufenthaltsorten von ihm machen?

Hinweise bitte an die Polizei Mühlhausen unter 03601-451 0, per E-Mail an pi.unstrut-hainich@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell