Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht

Dingelstädt (ots)

Der 28-jährige Fahrer eines E-Scooter war am Donnerstag, gegen 19.50 Uhr, in der Lindenstraße in Fahrtrichtung Heiligenstadt unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer überholt wurde. Dabei touchierte der Pkw den 28-Jährigen, worauf dieser zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Der unbekannte Autofahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Der 28-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der bislang unbekannte Unfallverursacher war mit einem roten Pkw unterwegs. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum bislang unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0251892

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell