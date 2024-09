LPI-NDH: Mopedfahrerinnen von der Straße gedrängt - Unfallverursacher flüchtet

Mühlhausen (ots) - Ein 17-jähriger Mopedfahrer kam auf regennasser Fahrbahn in einem Kreisverkehr im Petristeinweg gegen 05.45 Uhr zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht. An dem Kleinkraftrad entstand durch den Unfall Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

