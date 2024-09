Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision geflüchtet

Immenrode (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, in Immenrode ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 39-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Dorfstraße aus Richtung Straußberg kommend. Im Bereich der Einmündung zur Kleinen Gasse kollidierte ein unbekannter Pkw mit dem Auto des 39-Jährigen. Dessen Auto kollidierte in weiterer Folge mit einer Hauswand. Der 39-Jährige und eine weitere Person, die im Auto mitfuhr, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer flüchtete in Richtung Großberndten. Die Polizei bittet nun Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, sich zu melden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw, der erhebliche Beschädigungen im Frontbereich aufweisen müsste. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

