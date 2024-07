POL-HWI: Radfahrendes Kind bei Unfall leicht verletzt

Fährdorf (ots) - Bereits am Donnerstagmittag kam es in der Ortschaft Fährdorf auf der Insel Poel zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 11:30 Uhr ein Geräteschuppen, der sich auf dem Feriengrundstück befindet, in Brand. Urlaubsgäste eines angrenzenden Ferienhauses wurden auf das Feuer aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte. Die ...

mehr