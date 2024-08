Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zug kollidiert mit Einkaufswagen - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Gelsenkirchen - Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend (23. August) prallte eine S-Bahn in Gelsenkirchen mit einem auf der Strecke abgelegten Einkaufswagen zusammen. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Nach einer Mitteilung durch die Deutsche Bahn AG begaben sich Bundespolizisten gegen 23:30 Uhr zu einem Abstellgleis am Recklinghäuser Hauptbahnhof. Dort befand sich die S9, welche zuvor auf der Strecke zwischen dem Haltepunkt Gelsenkirchen-Buer und dem Bahnhof Westerholt einen Gegenstand überfahren hatte. Die Uniformierten trafen auf den 37-jährigen Bahnmitarbeiter, welcher sich als Beifahrer ebenfalls in der S-Bahn befand. Der Triebfahrzeugführer, welcher den Zug gefahren ist, hatte sich bereits krankgemeldet und war nicht mehr vor Ort. Während der Fahrt in Richtung Recklinghausen Hauptbahnhof sei es zu einem Zusammenstoß der S9 mit einem im Gleisbett platzierten Einkaufswagen gekommen. Es sei unverzüglich eine Schnellbremsung eingeleitet worden. Die beiden Bahnmitarbeiter sammelten die Teile des Gegenstands ein und setzten die Fahrt fort. In Recklinghausen verließen die Reisenden den Zug. Verletzt wurde nach bisherigen Ermittlungen durch die Notbremsung niemand. Die Beamten fertigten Lichtbilder von der beschädigten S-Bahn. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Es kam zu keiner Beeinträchtigung des Bahnverkehrs.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen, die sich zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr an einem Kleingartenverein nahe der Marler Straße (L502) aufgehalten haben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

