Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hehlerei, Drogen, Waffendelikte und Exhibitionismus - Kein Filminhalt, sondern Realität für die Bundespolizei

Aachen (ots)

In den letzten 24 Stunden hatte die Bundespolizei Aachen gleich mehrere Sachverhalte zu bearbeiten.

So wurde am Hauptbahnhof Aachen ein 21-jähriger Libyer angehalten und kontrolliert. Ausweisdokumente führte er keine mit sich, dafür aber ein gestohlenes Smartphone, welches einen Neupreis von über 1200,- Euro hat. Er wurde wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie der Hehlerei zur Anzeige gebracht.

Mehrere Waffenverstöße sowie Betäubungsmitteldelikte folgten.

Ein 19-jähriger Franzose reiste über die Autobahn 4 nach Deutschland ein. Bei ihm wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein griffbereites Butterflymesser aufgefunden.

Ein 23-jähriger Deutscher wurde am Bahnhof Geilenkirchen angetroffen und kontrolliert. Bei Ihm wurden ca. 50 Gramm Marihuana sowie ein Einhandmesser aufgefunden.

In beiden Fällen wurde das Betäubungsmittel und die Messer beschlagnahmt.

Des Weiteren wird die Justiz nun prüfen, ob das Mitführen der Waffen strafverschärfend zu der Einfuhr und des Besitzes von Betäubungsmitteln zu bewerten ist.

Der heutige Freitag begann für die Bundespolizei mit einem 22-jährigen Deutschen, welcher stark alkoholisiert bei selbstbefriedigenden Handlungen in einem Drogeriemarkt am Aachener Hauptbahnhof angetroffen wurde. Man brachte ihn wegen exhibitionistischer Handlungen zur Anzeige und es wurde eine Blutprobe angeordnet. Die weiteren Maßnahmen dauern zurzeit noch an.

