BPOL NRW: Mit Backstein bedroht - Bundespolizisten stellten 17- und 18-Jährigen

Düsseldorf, Neuss (ots) - Im Neusser Hauptbahnhof kam es am 04. Mai 2024, um 6.35 Uhr zu einem Angriff auf eine 26-jährige Frau durch einen unbekannten Täter. Das Amtsgericht Düsseldorf ordnete eine Öffentlichkeitsfahndung an. Die Frau stieg in den Zug S11 im Neusser Hauptbahnhof und setzte sich in eine vierer Sitzgelegenheit. Von hinten trat unvermittelt ein Mann an sie heran und schlug ihr mit der Hand, in der er ...

mehr