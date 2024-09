Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Personen bei Löschversuchen verletzt

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 19.50 Uhr zum Brand einer Mülltonne, die in einem zu einem Mehrfamilienhaus gehörenden Schuppen in der Salzstraße abgestellt war. Drei Frauen wurden beim Versuch, den Brand zu löschen, verletzt. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Feuerwehr löschte die Flammen schließlich. Den Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass die Tonne in Brand gesetzt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 100 Euro. Wer Hinweise zur tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0251931

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell