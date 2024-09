Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines E-Mountainbikes

Nordhausen (ots)

Bereits am Mittwoch, 4. September, wurde in Nordhausen ein E-Mountainbike entwendet. Das Fahrrad war zur Tatzeit, zwischen 13 Uhr und 14.50 Uhr, gesichert vor dem Schaufenster eines Supermarktes in der Töpferstraße abgestellt. Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein E-Mountainbike des Herstellers Cube vom Typ Reaction Hybrid Race 2021 in der Farbe greenorange.

Wer hat die Tat bemerkt? Wer hat möglicherweise jemanden beobachtet, der das Fahrrad wegtrug? Wer kann etwas zum Verbleib des E-Bikes sagen?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0240573

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell