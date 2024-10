POL-PDNR: Brand in einem Ofen der Firma Inno Friction

Linz am Rhein (ots) - Am Montagabend kam es zu einem Zusammenstoß an der Einmündung Asbacher Straße / Roniger Weg. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Asbacher Straße in Richtung Rhein und wollte nach links in der Roniger Weg abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw eines 58-jährigen Fahrers aus Dattenberg und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Pkw stark ...

mehr