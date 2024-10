Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brandmeldung in einem Wohnhaus

Rheinbreitbach (ots)

Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem gemeldeten Wohnhausbrand an einem Haus in der Straße Im Bendel ausrücken. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, hatte die 32-jährige Bewohnerin Fett anbrennen lassen, welches in Brand geriet. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, wurde der Brand noch intensiviert. Die Feuerwehr konnte den brennenden Topf vor die Tür transportieren und dort ablöschen. Nach ersten Ermittlungen entstand kein Gebäudeschaden, die Verursacherin wurde zur ärztlichen Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht.

