POL-PDNR: BMW aufgrund Alterserscheinung zu laut

Harschbach (ots) - Am Sonntagabend befuhr ein 40-jähriger PKW Fahrer die Kreisstraße 124 aus Richtung Urbach kommend in Fahrtrichtung Raubach. In der Hauptstraße in Harschbach kollidierte der Fahrer mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholeinfluss bei dem Fahrzeugführer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. ...

