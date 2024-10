POL-BO: Zeugen gesucht: Betrüger bringen Bochumer Seniorin um ihr Erspartes

Bochum (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bochum und sucht Zeugen. Am Dienstagabend, 1. Oktober, betrat ein maskierter Mann gegen 21.45 Uhr die Tankstelle an der Westenfelder Straße 134, bedrohte die Angestellte (24, aus Bochum) mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete er auf einem Motorroller in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb ...

