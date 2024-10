POL-BO: Gurt nicht angelegt...

Bochum (ots) - Zu einem versuchten Raub auf eine Tankstelle ist es am späten Montagabend, 30. September, in Bochum gekommen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Um 23.32 Uhr betrat ein unbekannter Täter die Tankstelle an der Alleestraße 79 und begab sich mit einem Hammer bewaffnet in den Kassenbereich. Nachdem er vergeblich versuchte, die Kasse zu öffnen, verließ der Täter den Verkaufsraum wieder und ...

