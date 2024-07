Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Blauer Apfel am Rathaus beschädigt

Apolda (ots)

Am Rathaus in Apolda wurde die dort befindliche Skulptur - ein blauer Apfel, beschädigt. Ein oder mehrere Unbekannte haben das grüne Blatt am Stiel des Apfels abgerissen und vor Ort liegen lassen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell