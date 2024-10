Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bochum und sucht Zeugen.

Am Dienstagabend, 1. Oktober, betrat ein maskierter Mann gegen 21.45 Uhr die Tankstelle an der Westenfelder Straße 134, bedrohte die Angestellte (24, aus Bochum) mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete er auf einem Motorroller in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 bis 24 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 m groß, schlanke Statur, bekleidet mit einem beigen Kapuzenpullover mit schwarzem Reißverschluss, einer schwarzen Jogginghose mit seitlichen weißen Nähten und schwarzen Turnschuhen. Maskiert war er mit einer schwarzen Sturmhaube. Der Mann sprach hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell