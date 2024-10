Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 28.10.2024 ereignete sich gegen 11:40 Uhr ein Unfall zwischen einem PKW und einer 49jährigen Fahrradfahrerin. Der 67 jährige PKW fahrer befuhr die Langendorfer Straße und übersah aus Unachtsamkeit die aus der Pfarrstraße kommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß in welcher Folge die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Zur Rettung kam der Rettungsubschrauber zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme videographierte ein Gaffer die am Boden liegenden schwerverletzte Radfahrerin während der Rettungsmaßnahmen. Auf Ansprache gab er an, dass dies ja nicht so schlimm sei und man sich nicht so anstellen solle. Sein Smartphone wurde sichergestellt, zudem wurde eine Strafanzeige gegen ihn gefertigt.

