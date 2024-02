POL-IZ: 240222.5 Itzehoe: Frau von Fahrrad geschubst - Zeugen gesucht!

Kellinghusen (ots) - Am Mittwoch hat ein Unbekannter einer Seniorin in einem Supermarkt in Kellinghusen das Portemonnaie gestohlen, während er sie in ein Gespräch verwickelte. Der Täter erbeutete 350 Euro. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr befand sich die Anzeigende bei Aldi An der Stör. Ihre geöffnete Tasche samt Portemonnaie stand auf dem Kindersitz ihres ...

mehr