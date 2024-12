POL-PDNW: PI Grünstadt - Ohne Führerschein, dafür unter Drogen mit dem Auto unterwegs

Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Am 02.12.24, kurz nach Mitternacht, wurde in der Kleinkarlbacher Straße ein 22 Jahre alter Autofahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt kontrolliert. Im Rahmen dieser allgemeinen Verkehrskontrolle waren an dem Mann Auffälligkeiten feststellbar, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, denn dieser zeigte THC positiv an. Der 22-Jährige durfte seine Fahrt ...

mehr