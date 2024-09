Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken am Steuer - Sachschaden verursacht und von der Unfallstelle geflüchtet

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 32jähriger Bosnier mit seinem Pkw Peugeot den Parkplatz eines Autohauses Am Tonteich in Ilmenau. Beim Wenden beschädigte dieser einen geparkten Gebrauchtwagen. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Anschlißend verließ der Mann den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Eine 57jährige Zeugin beobachtete den Unfall und verfolgte den Flüchtigen über die Autobahn bis in die Ortslage Gräfenroda. Hier hielt sie diesen an und forderte ihn auf zur Unfallstelle nach Ilmenau zurückzukehren.

Mit Eintreffen der Beamten zur Unafllaufnahme wurde beim 32jährigen eindeutiger Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,54 Promille.

Es erfolgte die Durchführung der Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Beschlagnahme des Führerscheines, sowie die Unterbindung der Weiterfahrt.

Entsprechende Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurden gefertigt. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell