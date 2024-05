Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen eines Einbruchs gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht auf Mittwoch, 08.05.2024, brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße An den Gehren ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen brach der Unbekannte zwischen 18:00 Uhr am Dienstag, 07.05.2024, und 08:50 Uhr am Mittwoch, 08.05.2024, in das Gebäude ein. Er durchsuchte das Gebäude nach Wertsachen und entkamen schließlich mit Bargeld.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell