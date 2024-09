Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer mit dem Fahrrad unterwegs

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Polizei wegen eines randalierenden jungen Mannes in die Straße des Friedens gerufen. Hier sollte der Täter mehrere Zaunfelder eines Bauzauns in einen angrenzenden Bach geworfen und spielende Kinder auf einem Spielplatz belästigt haben. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, konnte sie den stark alkoholisierten 29-jährigen Täter auf seinem Fahrrad antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Den Randalierer erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr. (pp)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell