POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Stralsund

PHR Pasewalk (ots) - Am 05.01.2025, gegen 22:20 Uhr, verunfallten fast zeitgleich zwei LKW mit Sattelauflieger auf der BAB 11, zwischen Nadrense und Penkun. Beide Unfallstellen liegen nur wenige hundert Meter auseinander. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren die beiden LKW die BAB 11 aus Richtung Polen kommend in Richtung Berlin. In beiden Fällen kamen die ...

mehr