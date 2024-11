Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mutwillige Zerstörung einer Straßenlaterne - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht des 01.11.2024, gegen 04:45 Uhr konnte im Schwetzinger Schälzigweg eine wohl mutwillig beschädigte Straßenlaterne festgestellt werden. Jene Laterne wurde am Standfuß abgebrochen. Der Beleuchtungskörper selbst wurde hierbei allerdings nicht beschädigt. Da keine Hinweise auf ein mögliches Unfallgeschehen gegeben waren, muss von einem mutwilligem Vandalismusschaden ausgegangen werden. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Der angenommene Sachschaden an der Beleuchtungseinrichtung wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung und/oder dem bislang unbekannten Täter mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/2880, zu melden.

