POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall im Bereich Vangerowstraße

Ernst-Walz-Brücke -- PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie zuvor berichtet, ereignete sich am Donnerstag, den 31.10.2024 gegen 18.00 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Ernst-Walz-Brücke auf der Vangerowstraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 77-jährige Unfallverursacherin die Mittermaierstraße in Fahrtrichtung der Ernst-Walz-Brücke, überfuhr eine rote Ampel und kollidierte auf Höhe der Vangerowstraße mit einem weiteren Pkw. In Folge des Zusammenstoßes kippte das Fzg der Unfallverursacherin auf die linke Seite. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch hinzugerufenen Rettungskräfte zur weiteren Abklärungen in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

