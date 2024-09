Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Schneller Einsatz der Feuerwehr kann Großbrand verhindern

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Montagmorgenstunden, des 16. September 2024, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden und Wehden, sowie die Führungsgruppe der Gemeinde, gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei um 09:42 Uhr zu einen Dachstuhlbrand nach Spaden alarmiert.

Während Arbeiten an einem Dach eines Einfamilienhauses in der Straße Am Westerfeld durchgeführt wurden, kam es zu Brandentwicklung an der Isolierung des Daches. Umgehend wurde der Notruf abgesetzt und die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot auf das Stichwort ,,Dachstuhlbrand'' alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Brand hatte sich noch nicht groß ausgebreitet und konnte mit Kleinlöschgerät bekämpft werden.

Um den betroffenen Bereich zu kontrollieren wurden weitere Dachziegel abgenommen und der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Ein weiterer Einsatz der Feuerwehr war nicht notwendig.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell