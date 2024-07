FFW Schiffdorf: Brandstiftung in Einfamilienhaus - geringer Brandschaden dank schnellem Einsatz

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Brandstiftung in Einfamilienhaus - geringer Brandschaden dank schnellem Einsatz

Schiffdorf-Bramel (ots)

In den Abendstunden des 23. Juli 2024 wurden die Ortsfeuerwehren Bramel, Schiffdorf und Sellstedt gegen 17:32 Uhr in die Sichterstraße nach Bramel alarmiert. Grund der Alarmierung war die Anforderung durch die Polizei, welche zu einem Einbruch in ein abgelegenes Haus alarmiert wurde und vor Ort eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahrnehmen konnte.

Sofort nach Ankunft der ersten Feuerwehrkräfte wurde die Brandbekämpfung unter Atemschutz eingeleitet. Bei genauer Erkundung durch den Trupp unter Atemschutz, konnte im hinteren Teil des im Umbau befindlichen Einfamilienhauses das Feuer lokalisiert werden. Es handelte sich dabei um Unrat in Form von Kartons und Müllsäcken. Noch bevor sich das Feuer auf die Deckenverkleidung ausdehnen konnte, konnte der Angriffstrupp das Feuer ablöschen. Dabei sicherte der Trupp zusätzlich eine Propangasflasche.

Abschließend wurde der Brandort mittels Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert und das Haus mit einem Lüfter entraucht. Durch die zügig eingeleitete Brandbekämpfung der Feuerwehr konnte der Sachschaden gering gehalten werden. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf ca. 1.000 EUR.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell