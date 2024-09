POL-F: 240901 - 0853 Frankfurt - Preungesheim: Randale in Sparkasse

Frankfurt (ots) - (hol) Am Freitagabend (30. August 2024) steckte ein bislang Unbekannter in der Mainzer Landstraße mehrere Autos in Brand. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 22:30 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil er in der Mainzer Landstraße, Höhe Hausnummer 33, einen Mann dabei beobachtet habe, wie dieser eine Flüssigkeit über einen dort geparkten Smart ausschüttete und diese in der Folge entzündete. Noch ...

