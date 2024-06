Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Fr., 14.06.2024, bis So., 16.06.2024, 13:15 Uhr

Bendorf (ots)

Geparkten Pkw beschädigt - Unfallverursacher flüchtig Bendorf: Am frühen Samstagnachmittag, wurde ein Pkw VW, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße, beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher/in war vermtl. beim Ausparken gegen den geparkten Pkw VW gestoßen und hatte diesen im Frontbereich beschädigt. Der verursachte Sachschaden wird auf einen unteren 3-stelligen Betrag beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Weitere Verkehrsunfälle Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Bendorf noch 8 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Verkehrskontrollen / Geschwindigkeitskontrolle Bendorf: Durch Kräfte der Polizei Bendorf, wurden am Freitagmittag / früher Nachmittag, Verkehrskontrollen durchgeführt. So wurden in der Siegburger Straße, 5 Verstöße wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt, sowie 2 Verstöße wegen Ladungssicherung geahndet und mehrere Mängelberichte ausgestellt. In der Ringstraße wurde eine Geschwindigkeitsmessung (Lasermessung) durchgeführt. In der dortigen 30iger-Zone, wurden 4 Fzg. mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Tagesschnellste fuhr hier mit 50 km/h. Des Weiteren wurden bei der Kontrolle mehrere Fzg.-Mängel festgestellt und danach entsprechende Kontrollaufforderungen ausgestellt. Sachbeschädigung auf Schulgelände Bendorf: Im Zeitraum, von Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, gegen 11:30 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter, auf dem Schulgelände in der Mühlenstraße, eine Lampe beschädigt. Der Schaden wird auf einen höheren 3-stelligen Betrag beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel. 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Ruhestörungen im Dienstgebiet In der Nacht, von Samstag, auf Sonntag, mussten die Einsatzkräfte der Polizei Bendorf zu insgesamt 4 Ruhestörungen ausrücken, die in der Folge abgearbeitet wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell